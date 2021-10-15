Картина Бэнкси продана за 25 млн долларов

Ранее художники и культурологи в эфире НСН предположили, что уничтожение шредером полотна Бэнкси «Девочка с шаром» только увеличит его стоимость.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с НСН отметила, что этот инцидент является первым случаем повреждения картины на аукционе на ее памяти.

«Не было такого никогда на аукционах. Во всяком случае, я такой ситуации не помню, чтобы что-то случалось с картиной на самом аукционе, да еще и с последнюю минуту. Кто-то специально выкинул такой номер. Но художник, наверняка, не стал бы этого делать, зачем ему это надо?» - предположила собеседница агентства.

