Картина Бэнкси продана за 25 млн долларов

Картину Бэнкси продали за 25 млн долларов. Частично разрушенное произведение искусства «Любовь в мусорном ведре» ушло с лондонского аукциона Sotheby's.

По сообщениям Bloomberg, эта работа стала самой дорогой из произведений искусств, созданных художником.

Картина получила известность в 2018 году. Тогда она называлась «Девочка с воздушным шаром». Также на Sotheby's ее продали за 1 млн 200 тысяч долларов. После того как лот ушёл, спрятанный в раме шредер наполовину уничтожил произведение. Затем картину переименовали.

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Ранее художники и культурологи в эфире НСН предположили, что уничтожение шредером полотна Бэнкси «Девочка с шаром» только увеличит его стоимость.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в беседе с НСН отметила, что этот инцидент является первым случаем повреждения картины на аукционе на ее памяти.

«Не было такого никогда на аукционах. Во всяком случае, я такой ситуации не помню, чтобы что-то случалось с картиной на самом аукционе, да еще и с последнюю минуту. Кто-то специально выкинул такой номер. Но художник, наверняка, не стал бы этого делать, зачем ему это надо?» - предположила собеседница агентства.

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ФОТО: flickr/prestoncovillaud
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