Карлсон заявил, что США запретили Зеленскому общаться с ним
4 декабря 202404:31
Посольство США в Киеве запретило украинскому президенту Владимиру Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону.
Об этом журналист сообщил в Telegram. По его словам, вместо этого главе государства разрешили общаться с телеканалом CNN.
Карлсон также заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru