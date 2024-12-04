Карлсон заявил, что США запретили Зеленскому общаться с ним

Посольство США в Киеве запретило украинскому президенту Владимиру Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону.

Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Об этом журналист сообщил в Telegram. По его словам, вместо этого главе государства разрешили общаться с телеканалом CNN.

Карлсон также заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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ФОТО: X.com / @Tucker Carlson
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