Еврокомиссия начнет расследование против TikTok из-за риска для подростков
В ближайшие недели Еврокомиссия начнет расследование против соцсети TikTok в связи с рисками для несовершеннолетних, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Расследование пройдет в соответствии с новым законом о цифровых услугах. Еврокомиссия подозревает, что внесенные соцсетью изменения недостаточны для защиты подростков от опасного контента.
В октябре 2023 года Еврокомиссия потребовала от TikTok отчитаться о мерах по борьбе с нелегальным контентом. Запрос последовал после роста призывов к насилию из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается. Соцсеть приостановила распространение контента в РФ после начала спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
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