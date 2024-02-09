Еврокомиссия начнет расследование против TikTok из-за риска для подростков

В ближайшие недели Еврокомиссия начнет расследование против соцсети TikTok в связи с рисками для несовершеннолетних, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В TikTok начали снимать видео под песню Жанны Фриске «Брюнетки и блондинки»

Расследование пройдет в соответствии с новым законом о цифровых услугах. Еврокомиссия подозревает, что внесенные соцсетью изменения недостаточны для защиты подростков от опасного контента.

В октябре 2023 года Еврокомиссия потребовала от TikTok отчитаться о мерах по борьбе с нелегальным контентом. Запрос последовал после роста призывов к насилию из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается. Соцсеть приостановила распространение контента в РФ после начала спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиЕвросоюз

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