Карлсон обвинил власти США в сливе информации о своей встрече со Сноуденом

«Она была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств в якобы свободной стране», - сказал Карлсон.

По словам журналиста, Сноуден просил его, чтобы никто не знал о встрече, однако американский портал Semafor ранее обнародовал эту информацию, которую получил от американских разведведомств.

Также Карлсон в интервью не исключил, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могут стоять власти Украины, передает «Радиоточка НСН».

