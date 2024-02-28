Карлсон обвинил власти США в сливе информации о своей встрече со Сноуденом

За утечкой информации о встрече журналиста Такера Карлсона с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России может стоять правительство США. Об этом Карлсон рассказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

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«Она была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств в якобы свободной стране», - сказал Карлсон.

По словам журналиста, Сноуден просил его, чтобы никто не знал о встрече, однако американский портал Semafor ранее обнародовал эту информацию, которую получил от американских разведведомств.

Также Карлсон в интервью не исключил, что за смертью российского оппозиционера Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могут стоять власти Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Эдвард СноуденСША

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