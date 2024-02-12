Карлсон назвал Москву приятнее любого города в США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление по сравнению с любым городом в США. Таким мнением он поделился на саммите в Дубае, трансляция которого велась в социальной сети Х.

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«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», - сказал Карлсон

Он также отметил, что российская столица намного «чище, безопаснее и красивее эстетически любого американского города», а архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом из американских городов.

По оценке Маргариты Симоньян, интервью Карлсона с Владимиром Путиным в общей сложности набрало почти миллиард просмотров. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: X.com / @Tucker Carlson
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