Карлсон назвал Москву приятнее любого города в США

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», - сказал Карлсон

Он также отметил, что российская столица намного «чище, безопаснее и красивее эстетически любого американского города», а архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом из американских городов.

По оценке Маргариты Симоньян, интервью Карлсона с Владимиром Путиным в общей сложности набрало почти миллиард просмотров. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

