Карлес Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии

Бежавший из Испании после референдума о независимости бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах. Об этом политик объявил на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась в соцсети X.

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Пучдемон назвал незаконным свое отстранение с должности главы Каталонии. По словам политика, сейчас у него появилась возможность вернуться к руководству регионом.

«Я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии», - заявил политик.

Парламентские выборы в Каталонии пройдут 12 мая. Пучдемон может стать претендентом на пост главы региона от сепаратистской партии Junts per Catalunya.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. При явке 43% большинство проголосовали за. Правительство Испании ввело в регионе прямое управление и распустило парламент, а Пучдемон и его соратники покинули страну, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Джорди Бойшареу
ТЕГИ:Референдум За НезависимостьКаталонияИспания

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