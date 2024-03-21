Карлес Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы Каталонии
Бежавший из Испании после референдума о независимости бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих парламентских выборах. Об этом политик объявил на пресс-конференции во Франции, которая транслировалась в соцсети X.
Пучдемон назвал незаконным свое отстранение с должности главы Каталонии. По словам политика, сейчас у него появилась возможность вернуться к руководству регионом.
«Я решил участвовать в выборах в парламент Каталонии», - заявил политик.
Парламентские выборы в Каталонии пройдут 12 мая. Пучдемон может стать претендентом на пост главы региона от сепаратистской партии Junts per Catalunya.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. При явке 43% большинство проголосовали за. Правительство Испании ввело в регионе прямое управление и распустило парламент, а Пучдемон и его соратники покинули страну, напоминает «Радиоточка НСН».
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