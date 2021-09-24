Экс-главу Каталонии Пучдемона задержали в Италии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от властей Испании с 2017 года, задержан в итальянской области Сардиния. Об этом сообщил адвокат Пучдемона Гонсало Бой.

«Пучдемон был задержан по приезде в Сардинию, куда прибыл в качестве евродепутата. Это задержание основано на распоряжении [ВС Испании] от 14 октября 2019 года [международный ордер на арест], которое законодательно было приостановлено постановлением Суда Европейского союза», — написал защитник на своей странице в Twitter.

В свою очередь, соратник Пучдемона Жозеп Алай сообщил, что экс-глава Каталонии прибыл в Италию для встречи с представителями властей Сардинии и каталонским омбудсменом. В пятницу Пучдемон предстанет перед апелляционным судом города Сассари, который примет решение об освобождении политика либо экстрадиции в Испанию, пишет РИА ФАН.

В испанском правительстве заявили, что задержание каталонского лидера «соответствует юридической процедуре, которая применяется в отношении любого гражданина Европейского союза, который должен отвечать за свои действия перед судами», сообщает «Свободная пресса».

Напомним, Пучдемон возглавлял каталонское правительство на момент проведения незаконного референдума о независимости и вскоре после этого бежал в Бельгию. В 2019 году политик занял кресло депутата Европарламента. В Испании действует ордер на арест Пучдемона, власти добиваются его экстрадиции по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

