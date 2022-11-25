Кардинал из Ватикана подозревается в преступном сговоре

Кардинал Анджело Беччу обвиняется в преступном сговоре, сообщает «РЕН ТВ».

Он находится под следствием, фигурируя в деле о нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне в 2014 году за 124 млн фунтов.

За счет пожертвований Ватикан намеренно купил здание по завышенной стоимости. Аудиторы сообщили, что потери от данного инвестиционного вложения составили 89 млн фунтов. Кардинал Беччу и еще 11 человек обвиняются в мошенничестве, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании денег и обнародовании секретных документов.

Анджело Беччу на момент совершения преступления был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам.

Ранее стало известно, что Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

