Кардинал из Ватикана подозревается в преступном сговоре
Кардинал Анджело Беччу обвиняется в преступном сговоре, сообщает «РЕН ТВ».
Он находится под следствием, фигурируя в деле о нарушениях и злоупотреблениях при покупке недвижимости в Лондоне в 2014 году за 124 млн фунтов.
За счет пожертвований Ватикан намеренно купил здание по завышенной стоимости. Аудиторы сообщили, что потери от данного инвестиционного вложения составили 89 млн фунтов. Кардинал Беччу и еще 11 человек обвиняются в мошенничестве, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании денег и обнародовании секретных документов.
Анджело Беччу на момент совершения преступления был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам.
Ранее стало известно, что Ватикан пожелал выполнять роль посредника в российско-украинских переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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