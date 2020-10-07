Армия НКР уничтожила азербайджанский склад ГСМ

Военные армии непризнанной республики Нагорный Карабах уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВС Азербайджана на южном направлении фронта. Об этом на брифинге заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.



Как отметил Ованнисян, крупный склад ГСМ был значимым объектом для азербайджанских вооружённых сил. Также представитель армянское военного ведомства сообщил, что в результате ракетных ударов карабахской армии погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, находившихся в казарме на прилегающей территории.



Представитель армянского министерства обороны добавил, что армия Карабаха существенно продвинулась и улучшила важные боевые позиции. По его словам, по всем направлениям фронта обстановку полностью контролируют военные непризнанной республики.



Ранее МИД Армении подтвердил планируемые переговоры глав армянского и российского ведомств.



Военные действия на территории Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. Азербайджан и Армения заявили о наступлении друг друга в карабахском направлении и атаках на мирные населённые пункты в зоне соприкосновения республик. Непризнанная республика Нагорный Карабах ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию населения.

