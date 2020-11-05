Карабах сообщил об артобстреле Азербайджаном городов Шуши и Лачин
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что вооруженные силы Азербайджана ведут артиллерийский огонь по городам Шуши и Лачин и другим близлежащим населенным пунктам.
В сообщении на странице госслужбы по ЧС говорится, что сведений о погибших или пострадавших пока нет.
Через Лачин проходит одна из автотрасс, связывающих Армению с Карабахом.
Ранее стало известно, что Армия обороны Нагорного Карабаха уничтожила колонну азербайджанского спецназа, сообщает РИА ФАН.
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