Карабах сообщил об артобстреле Азербайджаном городов Шуши и Лачин

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что вооруженные силы Азербайджана ведут артиллерийский огонь по городам Шуши и Лачин и другим близлежащим населенным пунктам.

Владимир Путин заявил об усилиях России для завершения конфликта в Нагорном Карабхе

В сообщении на странице госслужбы по ЧС говорится, что сведений о погибших или пострадавших пока нет.

Через Лачин проходит одна из автотрасс, связывающих Армению с Карабахом.

Ранее стало известно, что Армия обороны Нагорного Карабаха уничтожила колонну азербайджанского спецназа, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелНагорный Карабах
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