Карабах сообщил об артобстреле Азербайджаном городов Шуши и Лачин

В сообщении на странице госслужбы по ЧС говорится, что сведений о погибших или пострадавших пока нет.

Через Лачин проходит одна из автотрасс, связывающих Армению с Карабахом.

Ранее стало известно, что Армия обороны Нагорного Карабаха уничтожила колонну азербайджанского спецназа, сообщает РИА ФАН.

