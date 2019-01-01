Капитан и старпом иранского танкера задержаны на Гибралтаре

Полиция Гибралтара приняла решение арестовать капитана и старшего помощника иранского танкера Grace 1, который был на прошлой неделе задержан по подозрению в транспортировке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Как отмечает RT, на судне конфискованы документы, а также все электронные гаджеты, включая смартфоны и телефоны.

Танкер, шедший под флагом Панамы, был задержан силами военнослужащих королевской морской пехоты Великобритании. На борту остаются 28 человек экипажа - граждане Индии, Пакистана и Украины.

Официальные обвинения задержанным пока не предъявлены. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, танкер был остановлен по запросу США.

