Под Астраханью произошел пожар на птицефабрике

Пожар произошел на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщили в администрации района.

«Происходит тушение двухэтажного здания, ориентировочно площадью 2 тыс. кв. м... Предварительно, пострадавших нет», - указано в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 08:53 мск. Пожар локализовали в 09:46 по Москве.

Ранее возгорание произошло на территории Лопатинской птицефабрики в Тарусском районе Калужской области, погибли 74 тысячи цыплят, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПожарМЧСАстраханская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры