Под Астраханью произошел пожар на птицефабрике
15 мая 202510:39
Пожар произошел на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщили в администрации района.
«Происходит тушение двухэтажного здания, ориентировочно площадью 2 тыс. кв. м... Предварительно, пострадавших нет», - указано в сообщении.
По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 08:53 мск. Пожар локализовали в 09:46 по Москве.
Ранее возгорание произошло на территории Лопатинской птицефабрики в Тарусском районе Калужской области, погибли 74 тысячи цыплят, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru