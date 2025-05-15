Эксперт: Zara вернется в Россию не раньше, чем через два года
Бренд Zara не вернется в Россию ранее 2027 года. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.
Она добавила, что самый реальный срок, когда компания по продаже одежды вновь окажется на российском рынке — 2029 год. К этому времени можно ожидать полное снятие санкций, а помещения для торговли должны вернутся к бывшему собственнику. Эксперт подчеркнула, что число магазинов Zara и ее дочерних компаний с 2022 года снизилось примерно на 35%.
Inditex, которая владеет брендом, открыла в России более 500 торговых точек. После начала специальной военной операции она покинула страну, а в октябре 2022 года продала свой бизнес группе Daher.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил в разговоре с НСН, что российские торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули рынок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru