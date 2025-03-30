Капитан батискафа в Египте заявил, что последним покинул судно

Он заверил, что последним покинул судно, в которое вода попала до того, как оно отошло от морской платформы. Капитан отметил, что смог эвакуировать большое количество пассажиров, а после спасся сам.

Адвокат капитана Хоссам Салем подтвердил, что его подзащитный неоднократно просил увеличить количество рабочих на подлодке и что ранее он запрашивал проведение работ по техническому обслуживанию субмарины, однако компания не отреагировала на его требования.

Состояние россиян, находящихся в больницах Хургады после крушения прогулочного батискафа, улучшается. Среди находящихся в больнице есть ребенок, состояние оценивается как хорошее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

