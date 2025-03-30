Капитан батискафа в Египте заявил, что последним покинул судно
В Египте капитан батискафа «Синдбад», который затонул в Красном море у берегов Хургады, рассказал причины и обстоятельства инцидента, сообщает Al-Masry al-Youm.
Он заверил, что последним покинул судно, в которое вода попала до того, как оно отошло от морской платформы. Капитан отметил, что смог эвакуировать большое количество пассажиров, а после спасся сам.
Адвокат капитана Хоссам Салем подтвердил, что его подзащитный неоднократно просил увеличить количество рабочих на подлодке и что ранее он запрашивал проведение работ по техническому обслуживанию субмарины, однако компания не отреагировала на его требования.
Состояние россиян, находящихся в больницах Хургады после крушения прогулочного батискафа, улучшается. Среди находящихся в больнице есть ребенок, состояние оценивается как хорошее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru