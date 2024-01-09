«Протестуйте дольше!»: Немецкий политик уверен, что Шольц не сможет переизбраться

Масштабная акция протеста немецких фермеров стартовала утром 8 января, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Ожидается, что забастовка продлится неделю и охватит все 16 федеральных земель, а завершится 15 января в Берлине. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро. Зингер заявил, что данная забастовка напрямую связана с помощью Берлина Украине, и назвал акции протеста хорошим знаком.

«Государство тратит слишком много денег на Украину и пытается сейчас найти средства любыми путями. Граждане Германии сегодня платят самые высокие налоги, более половины доходов уходит государству. Считаю неприемлемым ужесточение условий для сельского хозяйства или для малого бизнеса. Очень хорошо, что началась забастовка. Это единственный демократический способ протеста», — сказал Зингер.

Собеседник НСН назвал сложившуюся ситуацию тревожной для канцлера Германии Олафа Шольца, но усомнился в том, что правительство ФРГ уйдет в отставку.

«Видеть Шольца у власти уже никто не хочет. Партия “Альтернатива для Германии” уже давно требует как можно скорее провести новые выборы. То, что творит нынешнее руководство страны, просто ужасно для Германии. В случае проведения новых выборов за Шольца никто не проголосует, причем именно по этой причине вряд ли правительство добровольно уйдет в отставку. Оно обрушилось с упреками на демонстрантов и пытается обратить ситуацию в свою шутку, но ничего не получается — слишком много людей участвует в акциях протеста», — добавил политик.

Вместе с тем председатель фракции «Альтернатива для Германии» заявил, что в случае продолжительных протестов правительство ФРГ сможет пойти на уступки митингующим.

«Думаю, все будет зависеть от частоты и продолжительности забастовок. Если они будут продолжаться, то что-то изменится к лучшему. Если эти протесты ненадолго, то не изменится ничего, ситуация будет лишь ухудшаться для компаний, которые будут платить больше налогов. Но на новые выборы действующее правительство пойдет лишь в самом крайнем случае, пока предпосылок к этому нет — зима скоро кончится, а газа у нас еще хватает», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в протестной акции в Берлине приняли участие около 680 автомобилей и тракторов, в самой демонстрации участвовали более 1300 человек.

