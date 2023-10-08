Канцелярия Нетаньяху объявила о переходе Израиля в состояние войны

Власти одобрили введение в действие «пункта 40» Основного закона. Он означает официальное объявление войны.

Последний раз «пункт 40» вводился в действие 50 лет назад в ходе войны Судного дня.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, после нападения палестинской организации «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) в стране погибли 600 человек. Ранено более двух тысяч.

В воскресенье днем боевики ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля. Идет бой с применением танков, сообщает «Радиоточка НСН».

