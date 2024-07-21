Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку

Так он прокомментировал призывы представителей Демократической партии к Байдену отказаться от участия в выборах. Как считает Вэнс, подобные высказывания без призывов уйти в отставку показывают «абсурдный уровень цинизма».

Ранее сенатор от штата Огайо, республиканец Джей Ди Вэнс в прайм-тайм на национальном съезде Республиканской партии дал официальное согласие на выдвижение на пост вице-президента США вместе с экс-лидером США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

