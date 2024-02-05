Кандидат в президенты США Уэст: Байден является военным преступником

Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст осудил политику властей в отношении конфликта в секторе Газа, сообщает Al Jazeera.

Израиль заявил об уничтожении 10 тысяч членов ХАМАС

По его словам, глава государства Джо Байден является военным преступником, а американские власти вместе с Израилем устраивают геноцид в секторе Газа.

Как считает Уэст, безопасность израильтян никак нельзя обеспечить за счет доминирования над палестинцами.

Ранее стало известно, что Байден направит шефа ЦРУ для заключения сделки между Израилем и ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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