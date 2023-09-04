Кандидат в президенты США предложила тестировать политиков на умственные способности

«Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить», — указала Хейли.

Политик добавила, что претендующим на госдолжности наравне с данными о доходах кандидатам следует предоставлять справку от врача с отметкой об умственных способностях. Кроме того, 51-летняя Хейли выступила за возрастные ограничения сроков пребывания политиков на своих постах.

Между тем группа представителей Республиканской партии США потребовала от президента страны Джо Байдена пройти тест для оценки умственных способностей либо отказаться от участия в следующих президентских выборах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

