Кандидат в президенты США Хейли продолжит гонку против Трампа

Единственный конкурент экс-главы США Дональда Трампа от республиканцев, бывший представитель при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что намерена победить на выборах, сообщает «РЕН ТВ».

Штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг своего кандидата

После выхода из гонки на пост главы государства губернатора Флориды Рона Десантиса она обратила внимание на то, что за право баллотироваться остались «один мужчина и одна леди». Хейли напомнила, что сначала в гонке участвовали 14 человек.

Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // United States Mission Geneva
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампНикки Хейли

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