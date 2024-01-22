Кандидат в президенты США Хейли продолжит гонку против Трампа
Единственный конкурент экс-главы США Дональда Трампа от республиканцев, бывший представитель при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что намерена победить на выборах, сообщает «РЕН ТВ».
После выхода из гонки на пост главы государства губернатора Флориды Рона Десантиса она обратила внимание на то, что за право баллотироваться остались «один мужчина и одна леди». Хейли напомнила, что сначала в гонке участвовали 14 человек.
Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru