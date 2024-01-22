Кандидат в президенты США Хейли продолжит гонку против Трампа

После выхода из гонки на пост главы государства губернатора Флориды Рона Десантиса она обратила внимание на то, что за право баллотироваться остались «один мужчина и одна леди». Хейли напомнила, что сначала в гонке участвовали 14 человек.

Ранее Десантис заявил, что отказывается дальше бороться за пост президента США. Политик поддержал бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

