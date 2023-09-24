Кандидат в президенты США Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО

По его словам, это не входит в интересы США. Кроме того, это бы добавило больше обязательств Вашингтону.

По словам политика, американские власти не должны давать Киеву «карт-бланш», если только Украина не использует возможности для завершения конфликта.

Ранее губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

