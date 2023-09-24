Кандидат в президенты США Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
24 сентября 202305:01
Претендент на пост американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, сообщает РИА Новости.
По его словам, это не входит в интересы США. Кроме того, это бы добавило больше обязательств Вашингтону.
По словам политика, американские власти не должны давать Киеву «карт-бланш», если только Украина не использует возможности для завершения конфликта.
Ранее губернатор Флориды призвал прекратить огонь на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru