Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил о письме с патроном и угрозами

Экс-премьер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что получил письмо с боевым патроном. Послание также содержало текст с угрозами, рассказал он на пресс-конференции.

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По его словам, письмо было направлено его жене Монике. Конверт утром 21 января ему передала охрана. В письме содержался боевой патрон и не подписанное послание с угрозами, о котором он сразу сообщил в полицию. Бабиш заявил, что следствие уже началось.

Он назвал происшедшее запугиванием кандидата в президенты и его семьи. По его мнению, подобное не должно происходить в свободном обществе.

Ранее, 11 ноября 2021 года, кабинет министров Чехии во главе с премьером, председателем политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андреем Бабишем подало в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/@PolicieCZ
ТЕГИ:ПолицияКандидатыУгрозыЧехия
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