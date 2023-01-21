Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил о письме с патроном и угрозами
Экс-премьер и кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что получил письмо с боевым патроном. Послание также содержало текст с угрозами, рассказал он на пресс-конференции.
По его словам, письмо было направлено его жене Монике. Конверт утром 21 января ему передала охрана. В письме содержался боевой патрон и не подписанное послание с угрозами, о котором он сразу сообщил в полицию. Бабиш заявил, что следствие уже началось.
Он назвал происшедшее запугиванием кандидата в президенты и его семьи. По его мнению, подобное не должно происходить в свободном обществе.
Ранее, 11 ноября 2021 года, кабинет министров Чехии во главе с премьером, председателем политического движения «Акция недовольных граждан» (АНО) Андреем Бабишем подало в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 014 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 586 / сут.
- Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил о письме с патроном и угрозами
- Экс-глава минобороны ФРГ запретила проверку танков Leopard перед отставкой
- Вертолет эвакуировал пассажиров с аэростата в Сочи
- СМИ: ВСУ сталкиваются с сопротивлением жителей Купянска
- Батарея ЗРК С-300 отработала защиту объектов в Подмосковье
- ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших под Соледаром военных ВСУ
- Общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2»
- В Запорожье усилились боестолкновения между ВСУ и силами РФ
- Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета для вступления в НАТО
- В США недооценили Россию при поддержке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru