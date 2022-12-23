В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей

Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий соседям о ненападении, сообщает РИА Новости.

«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», - сказал Липавский.

Он также отметил, что не должно произойти разделения сил без Украины, стран Балтии и Центральной Европы.

В России неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают, но и без внимания расширение сил НАТО не будут оставлять без внимания.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель – демилитаризация и денацификация страны-соседки. Западные страны, входящие в блок НАТО, поставляют ВСУ оружие и другую военную технику, а также оказывают финансовую помощь киевскому режиму.

