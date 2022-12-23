В Чехии требуют от России гарантий о ненападении на соседей
Глава МИД Чехии Ян Липавский потребовал от России гарантий соседям о ненападении, сообщает РИА Новости.
«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», - сказал Липавский.
Он также отметил, что не должно произойти разделения сил без Украины, стран Балтии и Центральной Европы.
В России неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают, но и без внимания расширение сил НАТО не будут оставлять без внимания.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель – демилитаризация и денацификация страны-соседки. Западные страны, входящие в блок НАТО, поставляют ВСУ оружие и другую военную технику, а также оказывают финансовую помощь киевскому режиму.
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