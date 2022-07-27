Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил о готовности противостоять России

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра страны во время дебатов заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже, несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.

Трасс и Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании

«Часть противостояния Путину заключается в признании всеми нами как страной, того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это», — заявил политик.

Сунак также сказал, что на посту главы Минфина обеспечил крупнейшее финансирование для модернизации вооруженных сил и разработал пакеты санкций, «которые мы никогда не видели до этого».

Дебаты проходили между главой британского МИД Лиз Трасс и Риши Сунаком. Их пришлось внезапно прервать во время речи Трасс про Россию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:Великобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры