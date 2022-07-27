Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил о готовности противостоять России
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра страны во время дебатов заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже, несмотря на высокие цены на энергию на фоне сокращения поставок газа в Европу.
«Часть противостояния Путину заключается в признании всеми нами как страной, того, как это повлияет на счета за энергию, и в решительности пройти через это», — заявил политик.
Сунак также сказал, что на посту главы Минфина обеспечил крупнейшее финансирование для модернизации вооруженных сил и разработал пакеты санкций, «которые мы никогда не видели до этого».
Дебаты проходили между главой британского МИД Лиз Трасс и Риши Сунаком. Их пришлось внезапно прервать во время речи Трасс про Россию.
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