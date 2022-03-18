Он раскритиковал политиков, которые занимаются форсированием повестки вокруг Украины. Как считает Кент, содействие Киеву и выполнение выдвигаемых президентом Украины Владимиром Зеленским требований может навредить самим США. Он считает недопустимым обсуждение действий, которые могут привести к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Как отметил политик, Вашингтон толкает Зеленского к продолжению военных действий вместо того, чтобы подталкивать стороны к дипломатическому решению.

Напомним, американские власти оперативно передают Киеву разведывательную информацию для использования против Вооруженных сил России. Это необходимо для «построения коалиции», вскрытия предполагаемых «операций по дезинформации», а также для поддержки операции ВС Украины.

