Кандидат в конгрессмены обвинил США в подстрекательстве к продолжению бойни на Украине
Кандидат в конгресс США, экс-спецназовец Джо Кент в эфире телеканала Fox News обвинил американские власти в подстрекательстве к продолжению бойни на Украине.
Он раскритиковал политиков, которые занимаются форсированием повестки вокруг Украины. Как считает Кент, содействие Киеву и выполнение выдвигаемых президентом Украины Владимиром Зеленским требований может навредить самим США. Он считает недопустимым обсуждение действий, которые могут привести к открытому конфликту между Москвой и Вашингтоном.
Как отметил политик, Вашингтон толкает Зеленского к продолжению военных действий вместо того, чтобы подталкивать стороны к дипломатическому решению.
Напомним, американские власти оперативно передают Киеву разведывательную информацию для использования против Вооруженных сил России. Это необходимо для «построения коалиции», вскрытия предполагаемых «операций по дезинформации», а также для поддержки операции ВС Украины.
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