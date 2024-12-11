Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц назвал условие поставок Taurus Киеву
11 декабря 202405:02
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил газете Bild, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине в координации с США.
По его словам, обучение бойцов ВСУ работе с ракетами займет не меньше четырех месяцев, когда к власти в США придет Дональд Трамп.
Ранее стало известно, что крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге не собирается голосовать за предложение о поставках Украине крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru