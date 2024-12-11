Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц назвал условие поставок Taurus Киеву

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил газете Bild, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине в координации с США.

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По его словам, обучение бойцов ВСУ работе с ракетами займет не меньше четырех месяцев, когда к власти в США придет Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге не собирается голосовать за предложение о поставках Украине крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa / picture-alliance
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