Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц назвал условие поставок Taurus Киеву

По его словам, обучение бойцов ВСУ работе с ракетами займет не меньше четырех месяцев, когда к власти в США придет Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС в Бундестаге не собирается голосовать за предложение о поставках Украине крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

