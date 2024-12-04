Кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматум Путину

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает Tagesschau.

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Он заявил, что предлагал предоставить Киеву варианты, чтобы Украина могла повлиять на ход конфликта в контексте прекращения огня.

Ранее стало известно, что Мерц заявил, что будет готов выставить Москве 24-часовой ультиматум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa / picture-alliance
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинГермания

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