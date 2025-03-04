Мексика объявила об ответных пошлинах против США
Решение о введении пошлин против Мексики, принятое США в одностороннем порядке, затрагивает работающие в стране «национальные и иностранные компании», а также граждан. Об этом заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.
В ходе ежедневной пресс-конференции она указала, что Мехико ответит Вашингтону «тарифными и нетарифными мерами», оставаясь при этом открытым для переговоров.
«Мы всегда будем стремиться к решению путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета», - подчеркнула Шейнбаум.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, тарифы в размере 25% в отношении Канады и 25% в отношении Мексики начнут действовать с 4 марта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru