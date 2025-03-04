Мексика объявила об ответных пошлинах против США

В ходе ежедневной пресс-конференции она указала, что Мехико ответит Вашингтону «тарифными и нетарифными мерами», оставаясь при этом открытым для переговоров.

«Мы всегда будем стремиться к решению путем переговоров, как мы и предлагали, в рамках уважения нашего суверенитета», - подчеркнула Шейнбаум.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, тарифы в размере 25% в отношении Канады и 25% в отношении Мексики начнут действовать с 4 марта, сообщает RT.

