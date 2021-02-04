Канада поддержала решение Украины о санкциях против трех телеканалов
Канада поддерживает решение украинских властей о санкциях против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, сообщила в четверг пресс-служба канадского посольства в Киеве в Facebook.
«Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для обеспечении суверенитета при сохранении свободы прессы», - говорится в сообщении посольства.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввёл ограничения против трёх оппозиционных телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Каналы прекратили эфирное вещание. Министерство культуры Украины направило запрос о блокировке YouTube-трансляций этих телеканалов.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в эфире НСН обрушился с критикой на президента Украины Зеленского в связи с запретом вещания в стране трёх оппозиционных телеканалов, назвав главу украинского государства неприспособленным к управлению страной.
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