Каменную стену древнее 10 тысяч лет нашли на дне Балтики

Стена возрастом свыше 10 тысяч лет обнаружена в Балтийском море в территориальных водах Германии. О находке сообщает научный журнал PNAS.

Древняя постройка расположена на дне Мекленбургского залива на глубине 21 метра. Её нашли учащиеся и сотрудники Кильского университета имени Кристиана Альбрехта. Длина каменной стены составляет почти один километр.

Согласно предположению археологов, постройка – дело рук общин каменного века. Она была возведена для охоты на оленей. Стана оказалась одним из крупнейших известных сооружений Каменного века в Европе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ноябре 2023 года у северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния нашли клад с древнеримскими монетами. Он может считаться рекордным в своём роде.

