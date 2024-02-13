Каменную стену древнее 10 тысяч лет нашли на дне Балтики
Стена возрастом свыше 10 тысяч лет обнаружена в Балтийском море в территориальных водах Германии. О находке сообщает научный журнал PNAS.
Древняя постройка расположена на дне Мекленбургского залива на глубине 21 метра. Её нашли учащиеся и сотрудники Кильского университета имени Кристиана Альбрехта. Длина каменной стены составляет почти один километр.
Согласно предположению археологов, постройка – дело рук общин каменного века. Она была возведена для охоты на оленей. Стана оказалась одним из крупнейших известных сооружений Каменного века в Европе.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ноябре 2023 года у северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния нашли клад с древнеримскими монетами. Он может считаться рекордным в своём роде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru