Калифорния вновь оказалась в огне от лесных пожаров
В Калифорнии в округе Лос-Анджелес произошел новый лесной пожар, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата.
Он охватил более 20 квадратных километров. Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.
Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса вспыхнули 7 января и продолжаются уже десять дней. Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий, оставив без крова несколько десятков тысяч человек. Огонь также затронул район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд и высокопоставленных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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