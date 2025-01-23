Калифорния вновь оказалась в огне от лесных пожаров

В Калифорнии в округе Лос-Анджелес произошел новый лесной пожар, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

В Калифорнии предъявили первые обвинения за кражи и поджоги в ходе пожаров

Он охватил более 20 квадратных километров. Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса вспыхнули 7 января и продолжаются уже десять дней. Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий, оставив без крова несколько десятков тысяч человек. Огонь также затронул район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд и высокопоставленных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото:Соцсети/Ventura County Fire Department
ТЕГИ:Лесные ПожарыКалифорния

Горячие новости

Все новости

партнеры