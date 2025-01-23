Калифорния вновь оказалась в огне от лесных пожаров

Он охватил более 20 квадратных километров. Власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса вспыхнули 7 января и продолжаются уже десять дней. Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий, оставив без крова несколько десятков тысяч человек. Огонь также затронул район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд и высокопоставленных лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

