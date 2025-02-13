Как минимум 20 человек пострадали в Мюнхене при наезде автомобиля на толпу
13 февраля 202513:49
По меньшей мере 20 человек пострадали в Мюнхене, где водитель протаранил толпу, сообщила местная полиция.
Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель авто обезврежен. По предварительным данным, он намеренно врезался в людей.
Инцидент произошел во время протеста, добавили в издании Merkur. На месте ЧП работают правоохранители и медики.
Ранее колумбийский велогонщик Хуан Давид погиб, врезавшись в фургон, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru