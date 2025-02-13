Как минимум 20 человек пострадали в Мюнхене при наезде автомобиля на толпу

По меньшей мере 20 человек пострадали в Мюнхене, где водитель протаранил толпу, сообщила местная полиция.

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Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель авто обезврежен. По предварительным данным, он намеренно врезался в людей.

Инцидент произошел во время протеста, добавили в издании Merkur. На месте ЧП работают правоохранители и медики.

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