СК завел дело после ДТП с 15 пострадавшими в Приморье

Авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморского края, пострадали 15 человек. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, утром 10 февраля на 6-м км дороги «Уборка-Самарка-Ариадное» во время поворота у лесовоза занесло прицеп, он врезался в автобус маршрута «Чугуевка-Заветное». Как отметили в Минздраве края, после инцидента 15 человек доставили в больницу, пятерых госпитализировали. Известно, что водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета рассказали, что в результате ДТП 15 человек получили травмы, четырех пострадавших госпитализировали.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители оценят действия компании-перевозчика на предмет соответствия услуг установленным требованиям и нормам безопасности.

Ранее в Ноябрьске столкнулись автомобили Toyota Hilux и Lexus, погиб один человек, двое пострадали, пишет Ura.ru.

