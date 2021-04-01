Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram со ссылкой на президента Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ) Вячеслава Тютюнника. Информация появилась в ночь на 1 апреля, День смеха.
Отмечается, что глава Чечни выдвинут на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае». По словам Тютюнника, заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии.
В прошлом году Рамзан Кадыров стал номинантом на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация тогда отмечала его особый вклад в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Нобелевскую премию по медицине, передает RT.
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