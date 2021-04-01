Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

В прошлом году Рамзан Кадыров стал номинантом на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация тогда отмечала его особый вклад в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Нобелевскую премию по медицине, передает RT.





