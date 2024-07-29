Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

Накануне Судзуки направился с визитом в российскую столицу, политик пробудет в России до 31 июля. Ожидается, что депутат встретится с представителями МИД РФ, а также Росрыболовства, пишет Ura.ru.

Как отметил Хаяси, японский кабмин «не может комментировать цели и даты» поездки Судзуки.

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — цитирует политика РИА Новости.

Хаяси также отметил, что Токио продолжит свою политику применения санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

