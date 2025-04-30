К чему приведет «предупредительная операция» Израиля в Сирии

Израиль не хочет начинать боевые действия против новых властей в Сирии, но страна хочет помочь этническим меньшинствам, против которых сейчас ведется геноцид, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.

Израиль поддержал друзов, проведя «предупредительную операцию» в Сирии. В официальном сообщении говорится, что в соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, Армия обороны Израиля провела предупредительную операцию и атаковала организацию экстремистской террористической группировки, которая готовилась продолжить нападения на друзов в городе Асхания в провинции Дамаск в Сирии. До этого сторонники новых властей Сирии вышли на массовые митинги в Дамаске, Идлибе и Джабле, призывая расправиться с друзами и евреями. Ципис рассказал, что происходит в регионе.