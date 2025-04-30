К чему приведет «предупредительная операция» Израиля в Сирии
Израиль сейчас думает, как помочь друзам и другим меньшинствам в Сирии, не вмешиваясь в гражданскую войну, заявил НСН политолог Саймон Ципис.
Израиль не хочет начинать боевые действия против новых властей в Сирии, но страна хочет помочь этническим меньшинствам, против которых сейчас ведется геноцид, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Израиль поддержал друзов, проведя «предупредительную операцию» в Сирии. В официальном сообщении говорится, что в соответствии с директивами премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира, Армия обороны Израиля провела предупредительную операцию и атаковала организацию экстремистской террористической группировки, которая готовилась продолжить нападения на друзов в городе Асхания в провинции Дамаск в Сирии. До этого сторонники новых властей Сирии вышли на массовые митинги в Дамаске, Идлибе и Джабле, призывая расправиться с друзами и евреями. Ципис рассказал, что происходит в регионе.
«В Сирии происходят этнические чистки. Группы боевиков пришли к власти, их лидеры ведут этнические чистки над курдами, друзами и алавитами. К алавитам принадлежала семейная династия Асада (экс-президент республики, прим. НСН). Это такая месть режиму, они совершают военные преступления и ведут геноцид. Западные СМИ пытаются умолчать об этом, никто помощь никакую не оказывает. В Израиле высказываются, что нужно помочь. Особенно речь идет о друзах, потому что это этническое меньшинство также населяет и Израиль, у него есть свое лобби у нас в парламенте. Если оказывать помощь друзам, надо оказывать помощь всем этническим меньшинствам», - объяснил он.
По его словам, Израиль сейчас думает, как помочь меньшинствам в Сирии, не вмешиваясь в гражданскую войну.
«Сейчас власти обсуждают, как можно помочь, потому что это будет означать вмешательство во внутренние дела и гражданскую войну в Сирии. Израиль, возможно, вмешается, чтобы прекратить этнические чистки и геноцид, а не для боевых действий против режима в Сирии. Переговоры ведутся по разным каналам, в том числе, американский лидер Дональд Трамп ведет переговоры с режимом в Сирии, чтобы этот геноцид прекратить. Но в Сирии к власти пришли террористы, группировки, они очень плохо подчиняются правительству, там фактически анархия», - рассказал собеседник НСН.
Друзы – этноконфессиональная группа арабов. Больше всего их в Сирии, довольно много – в Израиле. У друзов своя религия: они верят в переселение душ, у них запрещено многоженство, молитва может быть заменена медитацией, а пост – периодами молчания.
С декабря прошлого года, после смены власти в Дамаске, израильская армия активно наносит удары по военным объектам, ранее принадлежавшим сирийской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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