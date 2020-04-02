Известный музыкант из США Адам Шлезингер умер от COVID-19 в 52 года

В США от коронавируса скончался известный музыкант, композитор, обладатель трех премий «Эмми» Адам Шлезингер. Ему было 52 года.



Музыкант больше недели находился в одной из больниц Нью-Йорка в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он скончался в среду, 1 апреля, сообщает «Свободная пресса».



В США в настоящий момент сложилась очень тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Заболели больше 200 тысяч человек, 5 тысяч — скончались. Хуже всего дела обстоят в Нью-Йорке — здесь инфицированы почти 90 тысяч человек.



В конце марта от осложнений, связанных с коронавирусом, скончался известный американский актер Марк Блум, снявшийся в фильме «Крокодил Данди». Ему было 69 лет, передает RT.

