Извержение вулкана началось в Исландии

Извержение вулкана началось на юго-востоке Исландии, сообщил местный телеканал RUV.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Исландии

По его данным, уже проведена эвакуация части населения и организаций в районе разгула стихии.

«Извержение началось к северо-востоку от Силингафелля примерно без четверти часу дня», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, грязевой поток вместе с магмой движется в сторону Гриндавика.

Ранее стало известно, что на юге Исландии проснулся вулкан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
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