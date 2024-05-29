Извержение вулкана началось в Исландии
29 мая 202417:06
Извержение вулкана началось на юго-востоке Исландии, сообщил местный телеканал RUV.
По его данным, уже проведена эвакуация части населения и организаций в районе разгула стихии.
«Извержение началось к северо-востоку от Силингафелля примерно без четверти часу дня», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, грязевой поток вместе с магмой движется в сторону Гриндавика.
Ранее стало известно, что на юге Исландии проснулся вулкан, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru