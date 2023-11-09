Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Исландии
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Исландии. Об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 42 км юго-западнее Рейкьявика (население города — около 118 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 1 км.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Накануне землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии, напоминает телеканал «360». Днем ранее подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на территории Эквадора, пишет «Свободная пресса».
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