Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Исландии

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 42 км юго-западнее Рейкьявика (население города — около 118 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 1 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии, напоминает телеканал «360». Днем ранее подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на территории Эквадора, пишет «Свободная пресса».

