Израильский вертолет ударил по наблюдательному пункту «Хезболлы»

Атака произошла в ответ на выпущенную с территории Ливана ракету. Инцидент произошел в районе Авивим.

О потерях среди боевиков «Хезболлы» не сообщается.

«Хезболла» 9 октября нанесла ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле ливанской территории.

В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Евгений Сатановский заявил ,что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может привести к ядерной войне.

