Израильский вертолет ударил по наблюдательному пункту «Хезболлы»
Вертолет Израиля нанес удар по наблюдательному пункту ливанского движения «Хезболла». Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Атака произошла в ответ на выпущенную с территории Ливана ракету. Инцидент произошел в районе Авивим.
О потерях среди боевиков «Хезболлы» не сообщается.
«Хезболла» 9 октября нанесла ракетные удары по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов при обстреле ливанской территории.
В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Евгений Сатановский заявил ,что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может привести к ядерной войне.
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