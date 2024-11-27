Израильский офицер Нагар, повесивший Эйхмана, скончался в возрасте 83 лет

Эйхман, ранее отвечавший за «окончательное решение еврейского вопроса» в нацистской Германии, был захвачен израильскими спецслужбами «Моссад» в 1960 году в Аргентине. После суда, состоявшегося в 1961 году, он был приговорен к смертной казни. Исполнение приговора произошло в тюрьме Рамле в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года.

Шалом Нагар долгое время не мог раскрыть свою роль в казни Эйхмана, и только спустя годы признался, что долгое время ощущал преследование со стороны воспоминаний о казни, передает «Радиоточка НСН».

