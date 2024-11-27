Израильский офицер Нагар, повесивший Эйхмана, скончался в возрасте 83 лет
Бывший офицер Управления тюрем Израиля (ШАБАС) Шалом Нагар, который привел в исполнение смертный приговор нацисту Адольфу Эйхману, скончался в возрасте 83 лет, сообщили израильские СМИ.
Нагар был избран для исполнения приговора в 1962 году, став палачом нацистского преступника, ответственного за организацию Холокоста.
Эйхман, ранее отвечавший за «окончательное решение еврейского вопроса» в нацистской Германии, был захвачен израильскими спецслужбами «Моссад» в 1960 году в Аргентине. После суда, состоявшегося в 1961 году, он был приговорен к смертной казни. Исполнение приговора произошло в тюрьме Рамле в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года.
Шалом Нагар долгое время не мог раскрыть свою роль в казни Эйхмана, и только спустя годы признался, что долгое время ощущал преследование со стороны воспоминаний о казни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru