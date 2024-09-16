Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам

Он отметил, что иранская сторона не передавала гиперзвуковые ракеты, которые йеменцы выпустили по территории Израиля. По словам главы государства, у Йемена и Ирана относительно Израиля одна точка зрения, при этом указал, что у самих йеменцев "есть свои технологии".

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по городу нанесли с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, передает «Радиоточка НСН».

