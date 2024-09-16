Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
Иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе пресс-конференции опроверг заявления о передаче Ираном гиперзвукового оружия Йемену.
Он отметил, что иранская сторона не передавала гиперзвуковые ракеты, которые йеменцы выпустили по территории Израиля. По словам главы государства, у Йемена и Ирана относительно Израиля одна точка зрения, при этом указал, что у самих йеменцев "есть свои технологии".
Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар по городу нанесли с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru