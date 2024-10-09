Израильские военные нанесли удар по более чем 500 объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские вооруженные силы сообщили о ликвидации свыше 500 объектов шиитской организации «Хезболла» в ходе наземной операции на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

По данным ЦАХАЛ, разрушенные объекты представляли угрозу для населенных пунктов на севере Израиля. Уничтоженные цели включают боевые комплексы, склады с оружием и другие ключевые инфраструктурные элементы.

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Операция «Стрелы севера» была начата израильской армией 23 сентября и подразумевает активные авиаудары по военным объектам «Хезболлы». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь организации шейх Хасан Насралла.

«Хезболла» подтвердила его гибель и пообещала продолжать борьбу против Израиля. В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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