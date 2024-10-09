Израильские военные нанесли удар по более чем 500 объектам «Хезболлы» в Ливане

Операция «Стрелы севера» была начата израильской армией 23 сентября и подразумевает активные авиаудары по военным объектам «Хезболлы». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь организации шейх Хасан Насралла.

«Хезболла» подтвердила его гибель и пообещала продолжать борьбу против Израиля. В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».