Израильская армия объявила о новом ударе по Бейруту

В свою очередь в газете The Times of Israel отметили, что мишенью нового удара стал командир шиитской организации «Хезболлах» Али Караки.

В то же время глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху призвал ливанских жителей эвакуироваться из районов нахождения снарядов и ракет «Хезболлах». Премьер-министра Израиля подчеркнул серьезность своего сообщения и пообещал, что местные жители вернутся в свои жилища по завершении боевых действий.

Ранее израильская авиация нанесла удар по южной окраине Бейрута, выпустив как минимум три ракеты по дому, где находился Караки.

