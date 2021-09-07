МАГАТЭ уличило Иран в 4-кратном наращивании запасов высокообогащенного урана
Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана. Об этом говорится в квартальном отчёте Международного агентства по атомной энергии, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно документу, теперь в активе Тегерана имеется 10 килограммов высокообогащенного - до 60% - ядерного топлива. При этом на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае текущего года было всего 2,4 килограмма. Также увеличились запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг.
В мае 2018 года Соединённые Штаты Америки при администрации Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновили антииранские санкции. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по данному соглашению. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.
В МАГАТЭ отмечают, что Исламская республика мешает проверкам его ядерной активности. Так, в феврале 2021 года Тегеран ограничил доступ инспекторам к ядерным объектам, которые они ревизовали в рамках СВПД. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами видеонаблюдения внутри ядерных объектов.
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