МАГАТЭ уличило Иран в 4-кратном наращивании запасов высокообогащенного урана

Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана. Об этом говорится в квартальном отчёте Международного агентства по атомной энергии, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документу, теперь в активе Тегерана имеется 10 килограммов высокообогащенного - до 60% - ядерного топлива. При этом на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае текущего года было всего 2,4 килограмма. Также увеличились запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг.

В мае 2018 года Соединённые Штаты Америки при администрации Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновили антииранские санкции. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по данному соглашению. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

В МАГАТЭ отмечают, что Исламская республика мешает проверкам его ядерной активности. Так, в феврале 2021 года Тегеран ограничил доступ инспекторам к ядерным объектам, которые они ревизовали в рамках СВПД. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами видеонаблюдения внутри ядерных объектов.

