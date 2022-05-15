Израиль выпустил 22 ракеты по сирийскому научному центру

Отмечается, что 16 ракет были уничтожены. В результате авиаударов со стороны Израиля погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, еще двое сирийских военнослужащих были ранены.

Ранее сирийские средства противовоздушной обороны сбили одну из двух ракет, выпущенных израильскими ракетами F-16 по провинции Дамаск.

