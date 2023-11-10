Израиль впервые применил противоракетную систему «Стрела-3»

Направленная в сторону Израиля цель была перехвачена накануне вечером, пишет Ura.ru.

«Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году», — указано в заявлении.

«Стрела-3» — одна из наиболее продвинутых противовоздушных и противоракетных систем мира, она используется для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, пишет «Свободная пресса».

На минувшей неделе израильская сторона сообщила о первом успешном перехвате цели системой «Стрела-2».

