Израиль впервые применил противоракетную систему «Стрела-3»

Армия Израиля сообщила о первом успешном боевом применении противоракетного комплекса «Стрела-3» («Хец-3») для перехвата воздушной цели над Красным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военных.

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Направленная в сторону Израиля цель была перехвачена накануне вечером, пишет Ura.ru.

«Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году», — указано в заявлении.

«Стрела-3» — одна из наиболее продвинутых противовоздушных и противоракетных систем мира, она используется для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, пишет «Свободная пресса».

На минувшей неделе израильская сторона сообщила о первом успешном перехвате цели системой «Стрела-2».

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ФОТО: РИА Новости
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