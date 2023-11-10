Израиль впервые применил противоракетную систему «Стрела-3»
Армия Израиля сообщила о первом успешном боевом применении противоракетного комплекса «Стрела-3» («Хец-3») для перехвата воздушной цели над Красным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военных.
Направленная в сторону Израиля цель была перехвачена накануне вечером, пишет Ura.ru.
«Это знаменует первый оперативный перехват системой "Стрела-3" с момента ее постановки на боевое дежурство в 2017 году», — указано в заявлении.
«Стрела-3» — одна из наиболее продвинутых противовоздушных и противоракетных систем мира, она используется для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, пишет «Свободная пресса».
На минувшей неделе израильская сторона сообщила о первом успешном перехвате цели системой «Стрела-2».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракова: Колледжи Москвы и работодатели совместно готовят специалистов в сфере гостеприимства
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС за сутки
- В ЮАР предложили отменить границы между странами Африки
- Минстрой отклонил предложение о запуске отопления по голосованию на «Госуслугах»
- ВТБ: Мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений
- Израиль впервые применил противоракетную систему «Стрела-3»
- Bloomberg: Франция и Германия призвали не спешить с использованием российских активов
- Депутат Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка
- Сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис
- Россиянина Блинова арестовали в Москве за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru