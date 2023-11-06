The Telegraph: Израиль первым в истории провел бой в космосе

Израиль сбил баллистическую ракету хуситов, выпущенную из Йемена и летевшую в направлении города Эйлат 30 октября, что могло стать первым в истории боем в космосе. Об этом пишет газета Telegraph.

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«Израиль ... использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым ... боем в космосе», — отмечается в материале.

Два снаряда столкнулись и взорвались в космосе, отмечает РЕН ТВ.

По данным издания, это первый случай, когда Arrow использовали по ее главному назначению, сбив баллистическую ракету большой дальности на высокой скорости и большой высоте.

Система ПРО Arrow разрабатывалась совместно Израилем и США, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаКосмосИзраиль

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