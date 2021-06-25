Израиль возвращается к ношению масок

Израиль с сегодняшнего дня возвращается к режиму ношения масок в закрытом пространстве. Мера связана с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что дети до 7 лет маски могут не носить. Кроме того, закрывать лицо не потребуется при занятии спортом.