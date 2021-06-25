Израиль возвращается к ношению масок
Израиль с сегодняшнего дня возвращается к режиму ношения масок в закрытом пространстве. Мера связана с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что дети до 7 лет маски могут не носить. Кроме того, закрывать лицо не потребуется при занятии спортом.
Ранее на этой неделе власти Израиля также призвали граждан временно не выезжать за границу на фоне распространения штамма дельта, передает РИА Новости.
Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Израиле 20 декабря прошлого года, с 10 января люди начали получать вторую дозу. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях, передает РЕН ТВ.
В Израиле один из самых высоких уровней вакцинированных граждан в мире. На данный момент полностью привиты более 55% населения страны.
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