Израиль возвращается к ношению масок

Израиль с сегодняшнего дня возвращается к режиму ношения масок в закрытом пространстве. Мера связана с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что дети до 7 лет маски могут не носить. Кроме того, закрывать лицо не потребуется при занятии спортом.

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Ранее на этой неделе власти Израиля также призвали граждан временно не выезжать за границу на фоне распространения штамма дельта, передает РИА Новости.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в Израиле 20 декабря прошлого года, с 10 января люди начали получать вторую дозу. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях, передает РЕН ТВ.

В Израиле один из самых высоких уровней вакцинированных граждан в мире. На данный момент полностью привиты более 55% населения страны.


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