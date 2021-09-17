Израиль установит «Железный купол» на корветы

Израиль начал установку на корветы Sa'ar 6 систему противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщает портал Navy Recognition. Эта система способна перехватывать до десяти ракет в радиусе от корабля.

Израиль намерен использовать ракеты для охраны своей береговой зоны, а также близлежащих к ней объектов, находящихся в исключительной экономической зоне.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что через два-три месяца Иран может получить ядерную бомбу. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, что иранская ядерная бомба угрожает не только Израилю, но и России.

